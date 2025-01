Ieri, venerdì 24 gennaio, è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Martina De Iannon che, com’è noto da oltre dieci giorni, ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno, 22enne originario di Torre Annunziata. L’ormai ex corteggiatore ha anche avuto modo di incontrare i fratelli della tronista, e il momento è stato immortalato dalle telecamere di WittyTV.

Martina De Ioannon ha tre fratelli: Riccardo, Francesco e Marco. Riccardo, il più giovane, ha 14 anni ed è particolarmente legato a lei, che lo considera la “mascotte” della famiglia. Francesco e Marco, più grandi di Riccardo ma più giovani di Martina, collaborano con lei nella gestione del ristorante di famiglia, “Da Dante” a Roma, frequentato da numerose celebrità. All’interno degli studi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha potuto conoscere proprio questi ultimi due.

Marco (quello biondo) è stato molto carino con Ciro, mentre Francesco (quello moro) è stato più pungente: “La scelta è stata bella, è stata emozionante. Se ti ha scelto significa che ha visto qualcosa… Che io non ho visto, però l’ha visto lei! È più grande di me, mi fido. Ha visto qualcosa che io non ho visto. Mi fido di lei perché ha un carattere forte, non passi facile. Anzi, in bocca al lupo a sto punto!”.

Le parole del fratello di Martina non sono passate inosservate, soprattutto a coloro che sono contrari alla scelta fatta dalla tronista, e che spingevano affinché lei scegliesse Gianmarco Steri. Tuttavia, poche ore dopo, in risposta ai rumor, Francesco ha pubblicato un selfie proprio in compagnia di Ciro, spegnendo sul nascere le polemiche.