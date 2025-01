Pamela Petrarolo è senza dubbio la regina del gossip all’interno della Casa del Grande Fratello, e nelle ultime ore è andata da Jessica Morlacchi a farle alcune rivelazioni su Luca Calvani, acerrimo nemico dell’ex cantante dei Gazosa. L’ex volto di Non è la Rai le ha riferito di un presunto diario segreto su cui l’attore toscano annoterebbe le cifre che guadagna per la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver appreso degli “appunti” di Calvani, Jessica è corsa da Mariavittoria Minghetti per spifferargli tutto.

Calvani ha un diario segreto: "Ci sono riportati i suoi guadagni"

“Se provo ancora bene per lui? Ma no, niente. Anzi, lui mi sta proprio sulle scatole e lo ripeto. Per me ormai è una persona che se c’è o non c’è è uguale e non mi frega più nulla di lui. Mi dispiace ma questa persona mi ha deluso troppo e io non posso provare bene. Non lo posso proprio vedere. Poi è ovvio che non lo odio, se sento che lui si sente male mi dispiace. Mica gli auguro queste cose. Non sono un animale, anche se gli animali sono meglio di noi. Ma se sento che ha avuto un attacco di colite non faccio i salti di gioia e non dico ‘wow che bello’.

Poi ha questa aria da maestro e da superiore. Luca pensa di essere il campione mondiale di tutto. Te non puoi capire cosa mi hanno detto su di lui. Prima Pamela mi ha detto che Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dentro c’ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato fino ad adesso. Sì ha scritto nel dettaglio. I soldi sì, quelli che ha preso fino ad ora stando qui dentro. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…”.

Proprio in quell’istante, la regia ha staccato l’audio e non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione tra Jessica e Mariavittoria.