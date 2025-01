Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 23 gennaio, c’è stato un durissimo confronto tra Shaila Gatta e Stefania Orlando. La conduttrice ha messo in dubbio la veridicità della coppia formata da Lorenzo Spolverato e l’ex velina, e quest’ultima è sbottata arrivando a tirare in ballo la fine del matrimonio della Orlando: “Noi non duriamo? Il tuo matrimonio non è durato”. Questa frase ha suscitato numerose critiche sui social, e al riguardo è intervenuta anche una grande amica di Stefania, Angela Melillo, che su X ha bacchettato Shaila.

Angela Melillo attacca Shaila Gatta

“Oggi voglio parlarvi di una cosa che ho visto ieri guardando la puntata del Grande Fratello. Una cosa che mi ha dato molto, molto fastidio. Voi direte, che cosa? Di che cosa si tratta? Devo mettere gli occhiali da sole perché sapete, quando si parla di una certa persona, poi si rischia di essere abbagliati dalla sua luce. Ma vattene va.

Allora, quello che voglio dire è questo. In un confronto tra Stefania e Shaila. Ma com’è possibile che tu, Shaila, che mi sembravi una ragazza carina, mi piacevi molto…. Ma per quale motivo tu devi andare a toccare, nell’intimo più profondo di una persona, a toccare quei suoi tasti che noi tutti conosciamo, perché lei si è aperta al Grande Fratello e ha raccontato la storia del suo matrimonio. Quindi, se tu, cara Shaila, vai a toccare quelle corde, evidentemente non hai cose da recriminare a Stefania.

Non sai di cosa parlare. E poi sempre che insisti su questo fatto dei 60 anni. Ma io ti auguro di poter arrivare in forma, come la mia amica Stefania e soprattutto come tante amiche e colleghe che hanno forse quasi 60 anni, ma sono bellissime, hanno una grande carica di vita, forse anche più della tua. Perché bisogna vedere, poi finito il Grande Fratello… ma questo è un altro discorso. Buona vita”.