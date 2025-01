Martina De Ioannon ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Ciro Solimeno. Il 22enne originario di Torre Annunziata ha dato all’ormai ex tronista un anello di fidanzamento. “Ora non ti divido più con nessuna, sei mia”, ha detto il corteggiatore.

La scelta di Martina De Ioannon è stata registrata lo scorso 13 gennaio, ma è andata in onda solo oggi. Dopo la puntata, l’ormai ex tronista ha rotto il silenzio pubblicando un lungo post su Instagram.

"Estremamente grata e fortunata perché sono stati i 5 mesi piu intensi, belli, emotivi, impegnativi e riflessivi della mia vita. Ringrazio mia madre e mio padre, i miei fratelli e le mie migliori amiche […] Ringrazio me stessa perché non mi sono mai fatta influenzare dai giudizi, dai pensieri, dalle idee di nessuno, ho solo ascoltato e riflettuto prendendo il bello e il brutto. Ringrazio Ciro e Gianmarco perché con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie emozioni e tutti i miei difetti.

Ringrazio soprattutto tutti voi che siete tantissimi, che vi siete emozionati, arrabbiati, avete riso e pianto con me, questo mi rende orgogliosa.

E’ stato un viaggio indimenticabile”.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 gennaio.