Martina De Iaonnon ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Ciro Solimeno dopo uno dei troni più appassionanti degli ultimi anni. Il 22enne originario di Torre Annunziata ha avuto la meglio sul barbiere romano Gianmarco Steri, che adesso è diventato un nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi.

Ecco le prime parole di Gianmarco rilasciate a Witty dopo la mancata scelta:

“Sincero, non l’avevo messo in conto, perché gli occhi mi trasmettevano altro, però evidentemente mi sono sbagliato. Ci rimango male, però si va avanti senza problemi. Non mi sono pentito di niente perché sono stato sempre me stesso. Sono stato razionale, irrazionale… Sono stato quello che sono […] Le emozioni sono quelle che ti portano avanti e quindi sono quelle che ti portano fino a qua. Le auguro di viversi sempre le emozioni al massimo e di seguire sempre quello che le piace”.