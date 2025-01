Martina De Ioannon ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Ciro Solimeno. Il 22enne originario di Torre Annunziata ha dato all’ormai ex tronista un anello di fidanzamento. “Ora non ti divido più con nessuna, sei mia”, ha detto il corteggiatore.

Ciro Solimeno, le sue parole dopo la scelta di Martina De Ioannon

La scelta di Martina De Ioannon è stata registrata lo scorso 13 gennaio, ma è andata in onda solo oggi. Dopo la puntata, Ciro Solimeno ha rotto il silenzio pubblicando un lungo post su Instagram: “Un capitolo che porterò sempre con me. Il mio percorso a Uomini e Donne è iniziato all’improvviso, quasi per caso, ma si è rivelato un viaggio unico, intenso e ricco di insegnamenti. È stato un cammino che mi ha permesso di crescere, di mettermi in discussione e di conoscere persone straordinarie con cui ho legato profondamente. Federico e Chiara, in particolare, sono stati per me dei veri punti di riferimento, persone con cui potermi confidare e condividere ogni momento. Come ogni viaggio, ho vissuto tante fasi: quella in cui mi sono divertito tantissimo, quella in cui ho provato rabbia e frustrazione, e quella più importante, in cui mi sono analizzato e messo a nud0, scoprendo lati di me che forse nemmeno conoscevo. Voglio ringraziare di cuore Maria De Filippi, che mi ha accolto e trattato nel migliore dei modi.

La sua umanità, la sua sensibilità e la sua professionalità sono qualcosa che porterò per sempre nel cuore. (Nei miei sogni continuo a salutarla ogni volta che scendo le scale). Infine, il mio grazie più grande va a tutte le persone che mi hanno sostenuto dal primo giorno. Ogni messaggio, ogni parola di incoraggiamento, ogni gesto di affetto sono stati un motore per affrontare questo percorso non solo televisivo, ma anche di vita. Questo non è un addio, ma un nuovo inizio”.