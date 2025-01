Helena Prestes è senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello. Sono addirittura tre i suoi fandom: gli Heleners, che supportano la modella brasiliana in qualità di singola concorrente, gli Helevier, che “shippano” lei e Javier Martinez e le Zelena, che la vogliono insieme a Zeudi Di Palma. Proprio queste ultime sembra che abbiano pagato ben undici aerei che in questi giorni voleranno sopra la Casa più spiata d’Italia. A rivelarlo sono state proprio alcune fan della Prestes.

Anche Simona Tagli, ex concorrente della passata edizione del GF, a 361 Lounge ha parlato dell’incredibile flotta di aerei che sta per sorvolare i cieli della Capitale: “Ho saputo una cosa molto particolare. Io oggi vi do una chicca, un vero scoop. Posso assicurarvi che sono già pronti undici aerei per Helena e Zeudi. Ho le mie fonti. Un uccellino che mi ha fatto questa rivelazione in esclusiva e io ve l’ho riportata”.

Quanto hanno speso le Zelena per gli aerei

Ma quanto avranno sborsato le Zelena per una simile quantità di aerei? Stando a quanto rivelato da Novella 2000, le fan avrebbero speso circa 14mila euro: “Consideriamo sempre che il messaggio scelto, a prescindere da tutto, parte comunque da una base di 1.200 Euro circa. Cifra questa va a salire per differenti motivi, infatti c’è una cosa da tenere presente. Il costo di ognuno di essi varia in base ai caratteri, dunque in lunghezza. In parole povere: più il messaggio è lungo (e impiega più caratteri per il proprio beniamino) maggiore sarà il prezzo di ogni frase inviata. Si può passare dai 1.200 ai 1.300 Euro e così via. Ma non solo, perché si contano anche i segni di punteggiatura e il cuore, che di tanto in tanto compare nei pensieri pensati dai fan".