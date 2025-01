Lo scorso dicembre, Alfonso D’Apice aveva raccontato a Javier Martinez che dopo aver posato per il servizio fotografico natalizio del settimanale Chi, Mariavittoria Minghetti gli avrebbe rivelato un segreto di Tommaso Franchi, aggiungendo che anche per questa ragione lei avrebbe deciso di “portare avanti la relazione”.

“Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme Mariavittoria e lui. Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di Mariavittoria, protegge lui. Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla”, ha spiegato Alfonso, e Javier ha risposto: “Sì la roba di lui io la so già. Ma me lo disse proprio lui in primis. Me l’ha detta lui tempo fa e io non ho mai detto nulla ovviamente. Fai bene a non parlarne, è una questione di tatto e rispetto”.

L’idraulico toscano è sempre più “l’uomo del mistero”, perché oltre a questo segreto, si è anche reso protagonista di una chiara violazione del regolamento del Grande Fratello (rimasta impunita). Quando è tornato dalla trasferta al Gran Hermano, infatti, ha spifferato informazioni sull’hype fuori dalla Casa di alcuni concorrenti e ha parlato di fatti di cronaca e attualità (dall’elezione di Donald Trump ai cambi del palinsesto Mediaset).

Che Tommaso nasconda qualcosa l’ha confermato ieri sera anche Luca Calvani. Durante l’ultima puntata del GF, Franchi ha nominato l’attore toscano perché avrebbe sbagliato a smascherare Lorenzo Spolverato, rivelando che il modello milanese ha usato il cellulare quando è andato al GF spagnolo con Shaila Gatta. Dopo la nomination, Luca è sbottato: “Hai anche il coraggio di dirmi questo? Da oggi non faccio più sconti a nessuno”. Ieri sera, Calvani si è appartato con Mariavittoria e le ha spiegato che se non farà delle rivelazioni su Tommaso è solo per il bene che prova per lei.

Luca Calvani a conoscenza di un segreto di Tommaso Franchi

“Quando dico, ‘non faccio sconto a nessuno’, tu non c’entri e non è una frecciatina per te. Anzi, tu sei l’unico motivo per cui io non vado oltre e non parlo e chiudo qui quella cosa, perché è meglio, perché voglio bene a te. E so che tu che me ne vuoi, e sei sempre stata carina con me, e quindi le tue confidenze non le racconto. Capito? E io non vado oltre. Ok. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Parlo di Tommaso. Lui mi ha criticato per aver tirato in ballo la cosa di Lorenzo, si è indignato. Io sono stato provocato da Lorenzo. Per giorni mi ha attaccato sul bigliettino e continuava a dirmi che lui aveva la coscienza pulita”.