Roberto Farnesi ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia di aver ufficialmente finito le riprese delle scene che lo riguardano al Paradiso delle Signore.

Nel post, salutando i suoi fan, ha consigliato anche di non perdersi neppure un solo episodio di quelli che andranno in onda fino al prossimo maggio su Rai 1, svelando che saranno tutti ricchi di colpi di scena in vista del gran finale di stagione. "Non perdetevi neanche un puntata fino a maggio… accadrà di tutto!", scrive l'attore.

In primis Agata sarà nei guai con suo padre Ciro Puglisi. Questi verrà a sapere che la ragazza ha avuto un incontro segreto con Roberto Landi. Ovviamente Ciro non la prenderà per niente bene e si mostrerà irritato nei confronti della figlia, tanto da decidere di metterla in punizione per questa mancanza di rispetto nei suoi confronti.

La solitudine di Irene e la sorpresa di Agata e Delia

Per un altro personaggio invece le cose saranno meno pesanti. Irene, con la partenza di Clara, la quale ha scelto di lasciare Milano e il suo incarico all'interno del Paradiso per trasferirsi in Belgio con Alfredo Perico, si ritroverà da sola nella casa che fino a quel momento aveva condiviso proprio con la giovane amica. Per Irene non sarà facile abituarsi e soffrirà molto per questa distanza.

Per tale motivo Agata e Delia decideranno di fare una sorpresa ad Irene, la quale si ritroverà anche a dover fare i conti con la ricerca di una nuova venere da inserire all'interno del team del grande magazzino milanese, che possa prendere il posto di Clara.

Per facilitare questa ricerca, Irene chiederà a Salvatore di poter affiggere una locandina all'interno della sua caffetteria con le indicazioni sulla ragazza che stanno cercando per questo lavoro. Da lì arriverà un nuovo personaggio che creerà solo scompiglio.