Lo scorso 3 ottobre, durante una puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha letto in diretta una dichiarazione di Perla Vatiero, ironizzando sul fatto che fosse stata scritta “nell’italiano di Perla” (“Nel dare un’opinione del genere io Perla faccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis sono così”).

L’influencer campana, in quell’occasione, non aveva commentato, ma ieri, in un’intervista rilasciata a Libero nella quale non ha risparmiato frecciatine velenose al suo ex fidanzato Mirko Brunetti, a domanda diretta: “Nel corso di una puntata è stata nominata per un’intervista fatta sul settimanale Chi. Come risponde all’ironia di Alfonso Signorini sul suo italiano?”, ha risposto: “Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato, forse anche questo è stato parte del gioco. Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web”.

Tuttavia, al netto del brutto ricordo su Alfonso Signorini, Perla Vatiero ricorda con piacere l’esperienza al Grande Fratello: “È stato un periodo molto intenso della mia vita, pieno di emozioni e adrenalina. Ho messo in gioco me stessa, il mio carattere, mi sono auto analizzata con l’intento di migliorarmi; in più, c’era in ballo una parte complicata della mia vita, c’era in gioco la mia relazione che durava da cinque anni. Sapevo sarei andata incontro ad un percorso complicato: infatti, così è stato. Mi hanno messa in una situazione complessa emotivamente parlando, ammetto che sono stata male davvero”.