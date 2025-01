Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e la portavoce del sentiment social Rebecca Staffelli.

Ecco le anticipazioni diffuse da Mediaset:

Questa sera tre nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli; l'argentino Federico Chimirri (ex di Giulia Cavaglià), chef di giorno e dj di notte; la conduttrice Maria Teresa Ruta che torna al Grande Fratello dopo l'esperienza del 2020. Saranno gli ultimi ingressi di questa edizione?

Nel corso della puntata, spazio all'importante verdetto del televoto. Chi tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania verrà eliminato o usufruirà del bonus 'seconda vita'?

Dopo aver visto nelle ultime settimane Amanda in difficoltà, anche a causa di critiche da parte di altre concorrenti, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà in Casa per dare un supporto all'amata zia.