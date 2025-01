Torna d’attualità l’ipotesi di uno scambio di concorrenti tra Grande Fratello e Gran Hermano, questa volta nella versione Duo (si partecipa in coppia).

Nei mesi scorsi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi sono approdati in Spagna, dove hanno trascorso circa una settimana. In Italia, invece, è arrivata Maica Benedicto (rimasta solo poche ore). Stando a quanto riferito dal portale Tendencias de Espana (che già in passato aveva rivelato lo scambio di concorrenti tra la versione italiana e quella spagnola), presto ci sarà un incontro per stabilire chi dovrà arrivare in Italia e chi, invece, sbarcherà a Madrid. A quanto pare, le due gieffine destinate a volare in Spagna sono Zeudi Di Palma e Helena Prestes, mentre ad approdare nella Casa più spiata d’Italia saranno Maica Beneditcto e Romina Malaspina, quest’ultima vecchia conoscenza di Oriana Marzoli. Le due, infatti, hanno partecipato al reality cileno Doble Tentacion.

“ESCLUSIVA: c’è interesse per uno scambio tra Helena e Zeudi con Maica e Romina. Zeppelin ed Endemol Shine si incontreranno domani per concordare i dettagli. Entrambe le case di produzione ritengono di poter trarre vantaggio dallo scambio”.