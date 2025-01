Helena Prestes è scoppiata a piangere nella Casa del Grande Fratello, e le sue lacrime hanno di fatto contribuito a scrivere la parola fine alla ship Zelena. I membri del fandom, infatti, hanno scaricato Zeudi Di Palma, anche se prima di farlo le hanno consegnato il biglietto di ritorno nel caso in cui venisse eliminata.

A mettere un punto definitivo alla ship saffica è stata proprio Helena, che ha aperto gli occhi su Zeudi: “Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto”, ha detto la modella brasiliana durante uno sfogo con Stefania Orlando.

Alcuni giorni fa, l’ex Miss Italia ha dichiarato – ancora una volta – il suo interesse per la Prestes, ma nei fatti ci starebbe provando con Javier Martinez. “Che vada a dormire da un’altra parte, io non voglio più dormire con lei, ci sta provando con Javier”, le parole della modella brasiliana, che poi si è sfogata, in lacrime, con Stefania e Luca Calvani: “Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto ‘non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra. Zeudi mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei”.