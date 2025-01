Nella Casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha confessato di essersi presa una cotta per un coinquilino, e che ci avrebbe provato con lui se non fosse già impegnata. E’ stata lei stessa a rivelarlo a Pamela Petrarolo. Il gieffino in questione è Iago Garcia.

“In un’altra situazione mia, cioè senza figli e senza compagno, lo sai che io un pensiero ce l’avrei fatto? Non è grave quello che ho detto. Ho detto in un altro momento! Senza figli e senza compagno attuale! Non ho detto adesso. Te lo dico perché tanto lo faranno vedere”, ha detto Ilaria riferendosi proprio a Iago.

La reazione di Pamela Petrarolo, però, non è stata delle migliori: “E secondo te è importante dire questa cosa, molto utile, molto sensata! Questa cosa che stai dicendo è grave, non ho parola! Hai un compagno a casa, come fai a dire una cosa del genere? Io se stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe il c*o! Lo dici tu che non lo fanno vedere! Che ancora non lo sai che stai dentro la Casa del Grande Fratello? C’è il canale 55, mentre lo dici già lo hanno sentito. Ilaria, per favore, non mi far arrabbiare. Dire una cosa del genere qua dentro, la gente poi ti mette la pecetta se rimani a parlare da sola con lui, e te la mette giustamente, perché ci avresti fatto un pensiero. Chiudiamo il discorso, che è meglio, dammi retta! Mo’ ti gonfio, vedi che puoi fare! Stai zitta, non peggiorare!”.