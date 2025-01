Nella Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha rivelato di essere attratta sia dagli uomini che donne, ed ha anche ammesso di provare qualcosa nei confronti di Helena Prestes.

Alcuni giorni fa, l’ex Miss Italia ha passato una notte insieme a Javier Martinez, e il pallavolista argentino le ha chiesto se fosse più attratta dagli uomini o dalle donne, e lei ha così risposto: “Ovvio che l’attrazione biologicamente va verso te, ma quando provo qualcosa per una donna non mi faccio bastare la parte mentale, la libido c’è”. Il termine “biologicamente” ha però sollevato un polverone sui social, dove ci sono state diverse critiche nei confronti di Zeudi.

Zeudi Di Palma, cos'ha detto su Javier Martinez

“Cosa c’è stato tra me e Javi? Quando ci siamo abbracciati, sarà stato il fatto che stavamo sul letto, sarà stato il buio, sarà stato che ci siamo stati comunque tanto tempo e abbiamo parlato delle cose più intime della nostra vita. Quando ci siamo abbracciati è stato bello e abbiamo sentito del bene. Ci rispecchiamo. Se io provo qualcosa per lui? No non provo un sentimento. È una domanda, sono troppo invadente. Se c’è stata attrazione fisica? Sì in quel momento c’è stata attrazione fisica, però il punto adesso è un altro, che io con lui sono stata chiara, con te sono stata chiara.

Quando mi hanno detto, chi scegliere tra te e lui, per me è stato ovvio scegliere te. Perché è quello che sento, ciò che sento per te è tanto. Per me è proprio quando ti guardo, per me è proprio quando mi hai abbracciato e baciato all’inizio, cioè io mi sono emozionata perché io sento, ti sento in pancia, io penso che per te forse non è così.

Queste cose che sento non le senti tu, perché non senti queste cose per le donne. È diverso da un’attrazione fisica, è più semplice di quanto possa sembrare. Quando si è verificata questa cosa con Javier io ho detto ‘tu sei chiaro con me e con lei, io sono chiara con te e con lei, ma lei è chiara con noi? Forse no’. Io ti vedo proiettata verso Javier come è giusto che sia, io credo che ci sia un’amicizia tra voi, ma credo anche che ci sia un’attrazione fisica da parte tua”.