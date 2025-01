Jessica Morlacchi è una dei quattro concorrenti ripescati, e nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 23 gennaio è rientrata nella Casa. Nella giornata di ieri, la cantante si è lasciata andare ad un racconto shock su Luca Calvani.

Jessica Morlacchi svela un retroscena shock su Luca Calvani

Stando a quanto rivelato dalla gieffina, l’attore toscano glielo avrebbe “fatto vedere e sentire” in più occasioni. Un retroscena che ha lasciato senza parole Pamela Petrarolo. “Ma tu te ne rendi conto? Io mi vergognerei. Io ste cose le racconterei tutte alle amiche sue! E tu saresti quello che si preoccupa per fuori? Se ti preoccupi per fuori non fai queste schifezze. Sono allibita”. Nel suo racconto, Jessica è molto dettagliata: “Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse ‘stai in campana Morlacchi che domattina ti vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare proprio lì indicandolo. Lo guardai e dissi ‘Lucaaa!’. Quando si è infilato nel letto si è appiccicato tutto, io stavo di schiena e l’ho sentito. E la notte stessa, forse all’alba, fece così!”.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Luca Calvani vorrebbe ritirarsi proprio perché gli hanno riferito che nella prossima puntata si parlerà di lui, e teme per la sua reputazione. “Sembra che abbiano intenzione di mostrare delle clip che confermano alcune situazioni”, ha scritto l’esperta di gossip, riferendosi proprio alle rivelazioni fatte da Jessica Morlacchi.