Attimi di paura per Eva Grimaldi nella Casa del Grande Fratello. Mentre gli inquilini erano riuniti a tavola per la cena, l’attrice è infatti caduta mentre teneva un bicchiere di vetro in mano.

Nella serata di ieri, sabato 25 gennaio, tutti i concorrenti erano riuniti a tavola per la cena. A un certo punto, Eva Grimaldi – che li stava raggiungendo – è caduta rovinosamente. Ad assistere alla scena, Pamela Petrarolo, che non ha nascosto il suo spavento: “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano”. Mentre Chiara Cainelli si copriva il viso con la mano, alcuni gieffini sono corsi dall’attrice e l’hanno aiutata a rialzarsi. A quanto pare, tutto si sarebbe risolto con un grande spavento. Eva non si sarebbe fatta male.

Eva Grimaldi non è l’unica ex vippona a rientrare nella Casa. Insieme a lei, oltre a Stefania Orlando, nella puntata di domani varcherà nuovamente la porta rossa Maria Teresa Ruta, e non sarà la sola. Nello spot pubblicitario che sta andando in onda in queste ore su Canale 5 si sente: “Tutti contro tutti nella casa. Arriva l’imprevisto Maria Teresa Ruta, ma non sarà la sola”.

E che fossero in arrivo altri concorrenti l’ha annunciato anche Alfonso Signorini nella scorsa puntata del Grande Fratello. Il conduttore ha spiegato come mai la produzione ha deciso di optare per il ripescaggio e poi ha aggiunto che ci saranno delle new entry.

Alfonso Signorini: "Entreranno nuovi concorrenti"

“Vorrei farvi capire due cose fondamentali. La prima, perché il Grande Fratello ha deciso di ricorrere a questa operazione. Intanto, come io vi ho già spiegato la scorsa puntata, noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma, che durerà ancora un po’ di puntate. Quindi avevamo l’esigenza di rinnovare, con storie, con situazioni, con dinamiche, la vita della casa. E infatti, nelle prossime puntate entreranno anche nuovi concorrenti. Qualcuno ho sentito che diceva, che avrebbe preferito che entrassero persone dall’esterno e non gli eliminati, non gli ex. Ma entrano anche loro. Io questo ve l’avevo detto la settimana scorsa, probabilmente vi sarà sfuggito. Fare Grande Fratello non è facile, lo sapete voi per primi. Quindi noi avevamo bisogno anche di gente rodata, di gente che sapesse come si creano le dinamiche nella casa, quali sono le regole del gioco. E poi ha deciso tutto il pubblico”.