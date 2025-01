Poco dopo essere tornato dalla trasferta spagnola al Gran Hermano, Lorenzo Spolverato è stato incalzato da Helena Prestes, la quale aveva già intuito che il coinquilino avesse avuto accesso al cellulare e, di conseguenza, ai social. In quell’occasione, la modella brasiliana ha accusato il modello milanese di aver guardato uno smartphone, ma lui ha negato categoricamente. Purtroppo per lui, però, alcuni giorni fa Luca Calvani lo ha smascherato ed è stato costretto ad ammetterlo in diretta: “Sì Alfonso è successo, ma per pochissimo tempo. Di chi era il cellulare? Del ragazzo che era venuto in camera d’hotel a riempirmi la vasca da bagno”.

"Cellulare gate", Helena Prestes ne ha parlato in Confessionale

Ieri pomeriggio, Helena ha rivelato a Luca e ad Amanda Lecciso, che lo scorso novembre ha parlato in confessionale della sua certezza che Lorenzo avesse utilizzato un cellulare. Gli autori, però, pare che le abbiano detto che Spolverato non poteva aver utilizzato un telefono, visto che era sorvegliato: “Ragazzi io lo sapevo, lo sentivo! Ho sempre sentito che l’aveva fatto. Infatti io tempo fa sono andata in confessionale e ho chiesto ‘non è che lui ha preso il cellulare?’. Loro mi hanno risposto ‘no, c’era sempre una persona con lui’. E invece? L’ho sgamato subito! È un’opinione mia, ma lui ha visto di tutto su quel cellulare e così si è fatto la sua storia”.

E proprio mentre Helena stava facendo le sue confessioni in giardino, dall’altra parte della Casa del Grande Fratello, Lorenzo si stava lamentando proprio di lei con Shaila Gatta: “Ascolta, io ti dico una cosa. Chi è questa qui che esce, ha possibilità di rientrare dopo delle settimane fatte fuori tra saloni di bellezza, make-up artist, e i capelli, le feste, i servizi fotografici, chi più ne ha più ne metta, e che poi torna con comodo e mi dice di rispettare le regole. Ma chi sei? Tu mi dici che devo rispettare le cose? Tu che hai lanciato un bollitore? Lei è stata la prima a non rispettarla, poi viene qua a dirmelo a me e io dovrei stare zitto e dire ‘sì regina’?, Ma chi sei? Ma chi?”.