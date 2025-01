Il nuovo triangolo che si è formato nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere giunto già al capolinea. Dopo aver appreso dell’avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, Helena Prestes ha messo un freno al rapporto con entrambi, e ieri è sbottata. La modella brasiliana si è lasciata andare ad un duro sfogo con Stefania Orlando e Amanda Lecciso, lamentandosi dell’ex Miss Italia, che ha etichettato come una giocatrice furbetta. Secondo la Prestes, la Di Palma avrebbe un piano per emergere nel reality show, e l’interesse tanto decantato nei suoi confronti non sarebbe genuino.

Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma

“Le sta facendo una scenata e mi dispiace dirlo, ma io la sto sgamando. Lei è brava e va bene, parla tanto di solidarietà femminile, ma è anche tanto furba, ti dico la verità e questo mi sta facendo molto arrabbiare. Non volevo aprire questa storia, ma devo farlo, lei è molto furba.

Pensa che lei è entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l’ho baciata, no no era lei a baciare me, veniva lei da me. Io ero in un momento difficile ed era lei a venire da me e poi alla fine ci siamo baciate. Ma non sono io ad essere andata da lei, figurati se lo facevo. Lei è venuta da me. Aveva tutto ben scritto nella testa lei. Guarda che ha tutto ben scritto quello che vuole fare. Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare, è una furba con la F maiuscola. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Io sono una donna completa e non ho bisogno di nessuno. Questo gioco non lo gioco, vinco ritirandomi.

In più ci sta provando con Javier. Dice che vuole me e poi fa l’allenamento e si avvicina a lui. Dai, si vede, lo guarda e flirta con lui. Noi siamo donne e capiamo queste cose. Lì mi inca**o. Se lei ha un interesse per me? No, non ci credo, no, no! Era una cosa tra amiche, ma non ci credo nel suo interesse per me. Fa un gioco sporco. E sa benissimo che facendo così lui inizierà a guardarla diversamente”.