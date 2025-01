Dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, Gianmarco Stari è diventato un nuovo tronista di Uomini e Donne, e la redazione è stata letteralmente presa d’assalto da ragazze che vogliono corteggiarlo. Stando a quanto trapelato, la produzione avrebbe ricevuto oltre ottomila richieste, e cento fortunate ragazze sono state fatte scendere durante la prima puntata dedicata al suo trono.

Il video è stato mostrato a Martina e Ciro Solimeno durante la loro ospitata a Verissimo, e l’ex tronista ha così commentato: “Un successo mai visto prima, non se l’aspettava nemmeno lui, è un ragazzo molto umile e non pecca di troppa sicurezza, anche dal video ho visto che era un po’ in difficoltà. Però se lo merita, l’ho sempre detto. Gianmarco arriva perché è vero e sincero, è un uomo a tutti gli effetti. Si vede che ha carattere. Lui è rimasto sempre della sua idea, è sempre stato molto maturo. In merito alle polemiche sul fatto che abbia accettato il trono, beh, lo avrei fatto anche io. Non è vero che non è stato sincero con me. Gli auguro di fare un percorso vero e pieno di emozioni perché il mio lo è stato”.

A commentare il trono di Gianmarco è stato anche il suo ex rivale Ciro: “Sono contento per lui, è un ragazzo che merita. Anche se abbiamo spesso litigato per Martina, penso che sia un bravissimo ragazzo e che merita di viversi questa opportunità”.

Gianmarco Steri, le sue parole dopo la non scelta

“Se ci sono rimasto male quando ho saputo di non essere la scelta di Martina? All’inizio, nel percorso che abbiamo fatto da settembre, non mi portava in esterna e pensavo di non piacerle, poi ho iniziato a capire che c’era qualcosa – si legge su Chi –. Lei, invece, mi piaceva dal principio, speravo che come tronista ci fosse ‘la ragazza di Temptation Island’. E casualità c’era proprio lei. Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi… È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla. Però non era un fidanzamento, fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì”.