Come da “protocollo”, dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo pe rilasciare la prima intervista di coppia.

“Sono quasi due settimane che ho scelto Ciro, ci stiamo vivendo, stiamo bene – ha esordito l’ex tronista -. Dobbiamo però ancora organizzarci sul punto di vista della distanza, io sto a Roma, lui a Torre Annunziata. In queste due settimane io sono stata una settimana da lui e lui è stato una settimana da me. Dobbiamo capire come incastrare il tutto”.

Dopo aver rivissuto i momenti più belli del loro percorso a Uomini e Donne, Martina ha ricordato il giorno della scelta: “Ero emozionata e malinconica, però ero contenta di tutto. Mi è però dispiaciuto. Là dentro le emozioni sono amplificate, non mi rimpiango nulla. All’inizio non mi piaceva nessuno, lo avevo detto anche a Maria. All’inizio non c’è stato nessun colpo di fulmine a pelle, poi piano piano li ho conosciuti meglio e sono rimasta con Ciro e Gianmarco che erano tutti e due scesi il primo giorno […] La differenza fra Ciro e Gianmarco? L’età. Hanno due età diverse, le esperienze ti formano, anche se l’età è solo un numero. Gianmarco è più introverso, Ciro più spigliato ed estroverso”.

A parlare è stato anche Ciro, che ha confessato: “La prima cosa che mi ha colpito di Martina? Le mani. Le ha belle, sono sinonimo di donna curata”. Durante il percorso a Uomini e Donne, il 22enne originario di Torre Annunziata ha mostrato anche il suo lato vulnerabile. “Ciro ha pianto, si è aperto davanti a me, questo mi ha colpito molto – ha confessato Martina -. Quando ho capito che lui sarebbe stato la mia scelta? Durante un’esterna. Quella sul muretto. Lui ha avuto il dubbio fino all’ultimo, sono stata indecisa fino all’ultimo”.