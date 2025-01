Al Grande Fratello, dopo aver passato circa un mese e mezzo a farsi la guerra, nelle ultime ore Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno seppellito l’ascia di guerra. In piena notte, l’attore toscano si è avvicinato alla cantante per scherzare, poi i due si sono abbracciati e lei è scoppiata a piangere. In seguito, Jessica si è appartata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, e ha raccontato quello che prova adesso: “Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo”.

Jessica Morlacchi su Luca Calvani: "Provo qualcosa di forte"

“Sto bene adesso. Ora che mi ha abbracciato cosa provo? Ho rivisto una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro e me lo ricordo, ed è tosta. Ero felicissima, mi ricordo di essere stata al settimo cielo con lui. Penso di poter tornare ad essere felice con lui come amico. Se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile.

L’affetto non si butta mai via. Però perché non mi ha teso la mano? Come mai non mi ha protetta? Ha preso una totale protezione di Helena e di me no. Mi chiedo ancora perché non mi ha protetta quando ne avevo bisogno.

Quando mi guarda io so già cosa mi deve dire e la cosa è reciproca, noi si capiamo. Ora ci rimetto il cuore e spero che ce lo metta anche lui. Che noi ci vogliamo troppo bene è chiaro e si vede da come ci siamo sputati veleno. Se non ti vuoi bene ripaghi con l’indifferenza. Quell’astio forte viene quando c’è del bene fortissimo e così subentra la rabbia e poi ritorna il bene. Io non lo voglio cancellare dalla mia vita.

Da donna ferita ho detto delle cose per darmi un tono. Mi devo fidare ragazze perché sento cose troppo forti. Io l’ho scelto e lui ha scelto me e questo è chiaro. Della serie ‘qui dentro è tutto un macello, ma tu hai me e io ho te’. Io con Luca non ce la faccio a non considerarlo”.