L'attrice Ozge Gurel ha coronato la sua storia d'amore iniziata sul set con il collega Serkan Cayoglu con il matrimonio nel luglio 2022.

Gurel è stata intervistata da rivista turca e si è lasciata andare sull'affetto che prova per suo marito. Ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo il matrimonio. "Sento una trasformazione meravigliosa. Mentre ero una singola persona improvvisamente tutto nella mia vita riguarda lui e gira intorno a lui”.

Ozge afferma che la sua vita è cambiata già dopo la perdita del padre. Da quel momento, Serkan ha iniziato ad essere il suo punto fermo. Dapprima fidanzato e poi marito, l'attore ha cercato in questi anni di prendersi cura di lei.

La dihiarazione d'amore di Ozge Gurel nei confronti del marito

Affermando che l'amore è il sentimento più grande che abbia mai provato, Gurel ha aggiunto: "Amo molto la mia libertà. Ma quando si tratta di Serkan, non riesco a spiegarlo molto chiaramente. Mi sono innamorato moltissimo e continuo ad essere innamorata. Fuori può esserci un temporale, tutto può succedere nella vita ma la sensazione che provo quando stiamo insieme mi dà la convinzione che lo supereremo sempre. Mi manca ogni volta che non lo vedo. Quando si allontana mi sento vuota ma al tempo stessa contenta per lui. Oggi ho qualcosa che mi lega ancora di più a lui”.

Da questa frase la stampa turca ci ha ricamato sopra un bel po', ipotizzando che la coppia sia in attesa di un bel bebè. Ozge appare ultimamente più “rotonda”, con qualche chilo in più. Dopo ciò che ha detto alla rivista turca, tutti sono molto più attenti alla trasformazione fisica dell’attrice. L'attrice turca conta ancora molti fan grazie alle sue serie tv trasmesse anche in Italia: Cherry Season con il suo Serkan Cayoglu, Bitter Sweet e Mr Wrong con Can Yaman.