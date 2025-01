Un altro Tapiro d’oro a Chiara Ferragni. La consegna andrà in onda questa sera, dalle 20.35, su Canale 5, durante la puntata di Striscia la notizia.

Il motivo? Fedez, in gara al Festival di Sanremo 2025, nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone “Bella stronza”.

“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, ha commentato l’imprenditrice digitale. E Valerio Staffelli: “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”. “Sono d’accordo”, ha risposto la Ferragni. E quando l’inviato di Striscia le ha chiesto se si è già sentita con Fedez per chiarire l’argomento, Chiara ha voluto precisare: “No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”. E ha aggiunto: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”.

Per Chiara Ferragni è il sesto Tapiro d’oro ricevuto nella sua carriera. L’ultimo risale allo scorso ottobre dopo non solo per gli ultimi sviluppi sul caso Pandoro-Gate, ma anche, e soprattutto per le recenti rivelazioni di Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe aveva infatti confessato di aver avuto una storia con Fedez (“Tra noi era più una cosa fisica, passionale”) mentre il rapper originario di Rozzano era ancora sposato con la Ferragni. Ma secondo Taylor non si sarebbe potuto parlare di “tradimento” in quanto i Ferragnez sarebbero stati una “coppia aperta”. Una versione che, tuttavia, Chiara aveva smentito proprio ai microfoni di Staffelli, approfittando dell’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Non siamo mai stati una coppia aperta. O, almeno, se di coppia aperta si parla quanto soltanto uno tradisce e l’altro no… Non sapevo di essere in una coppia aperta”.