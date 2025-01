Il nome di Demet Ozdemir viene associato spesso, negli ultimi anni, a molti nomi maschili, soprattutto dopo il boom mediatico avuto con Daydreamer insieme a Can Yaman. Questa volta il suo partner con il quale è finita su tutti i siti turchi è Engin Akyurek. I due hanno brillato all'estero con Step Farah, vincendo premi alle Telenovellas 2024.

Molte delle serie tv che vengono trasmesse e amate in Turchia, dopo anni fanno molto rumore e riscontrano successo, soprattutto nei Paesi vicini. Adim Farah, la serie tv che ha avuto come protagonisti Demet Ozdemir e Engin Akyurek è stata premiata in occasione della cerimonia di premiazione Telenovellas 2024 tenutasi in Bulgaria qualche giorno fa. Adim Farah è stata trasmessa nel settembre 2024 con 27 puntate, ovviamente tradotta.

Demet e Engin, migliore attrice e attore dell'anno

Demet Ozdemir e Engin Akyurek con tale serie televisiva hanno raggiunto tre premi. Engin ha ricevuto il premio "Miglior attore dell'anno" e Demet il premio "Miglior attrice dell'anno". Ma le star della serie televisiva Adım Farah non si sono fermate a questi premi. La loro popolarità è alle stelle anche in Bulgaria e in Turchia. Infatti le serie turche da anni raggiungono successi senza eguali in Medio Oriente e nella penisola arabica.

In questi Paesi i due sono diventati come star hollywoodiane. Migliaia di persone hanno partecipato alla loro premiazione. Una coppia che già ai tempi della messa in onda in Turchia fu molto chiacchierata. Entrambi giovani e belli, insieme hanno catturato i fan sia per la loro interpretazione che per il feeling che si instaurò nel lontano 2021, anno di produzione di Adim Farah.

In molti sperano che questa serie venga acquistata anche dall’Italia, in fondo Demet ha lasciato un segno indelebile negli italiani.