Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 27 gennaio, si è a lungo parlato del triangolo formato da Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes. Una volta terminata la diretta, il pallavolista argentino ha avuto un confronto con la modella brasiliana, e quest’ultima gli ha confidato di aver sofferto nell’assistere alla sintonia tra lui e l’ex Miss Italia.

Il confronto tra Javier Martinez e Helena Prestes

Javier Martinez ha voluto parlare con Helena Prestes dopo lo scontro avvenuto in puntata: “La situazione è un po’ sfuggita di mano, non volevo tutto quel casino. Non voglio perdere il rapporto con te. Io non sarò mai contro di te. Tu per me sei un punto di riferimento”. Così, ha provato ad aprire un confronto con lei. La modella, tuttavia, ha precisato: “Il casino non lo hai creato solo tu. Cosa mi ha dato fastidio? Tutto quello che ho visto. Ti vedo sdraiato con una ragazza che si dichiara innamorata di me e fa tutta questa scenata. Mi ha fatto male, perché dici di conoscermi ma in realtà secondo me non mi conosci bene. Sentirti dire che non sono la donna che vuoi al tuo fianco, ferisce una persona che è interessata a te. Ora ti sto dicendo tutta la verità, ma non volevo”.

Javier rassicura Helena: "Con Zeudi non c'è niente"

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Helena Prestes, Javier Martinez ha precisato: "Con Zeudi non c’è niente, se ho curiosità di conoscerla non significa che deve nascere qualcosa. Io ci tengo a te, ti voglio bene”. Dal canto suo, Helena è sembrata rassegnata: “Maturerò il fatto che non c’è niente tra di noi. Non sono un robot. Da un giorno all’altro non posso fare finta che non succeda niente mentre una è sdraiata a letto con te. Se tu mi piaci come vuoi che mi comporti? Accetto le cose come stanno e vado avanti. Tra te e Zeudi in questo momento non c'è niente? Non cambia quello che sento nel vedere tutto ciò”.

Poi, la Prestes è scoppiata a piangere: “Tu devi seguire la tua strada, capisci? Anche se succede qualcosa con lei, va bene. Lei è entrata male, poi ha iniziato a fare il suo gioco. Non mi tornano certi atteggiamenti suoi, non mi ha mai detto che le piacevi tu”.