La frattura tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello sembra ormai essere diventata insanabile. Sono ormai diversi giorni che la modella brasiliana e l’ex Miss Italia si evitano, e la gieffina napoletana si è anche schierata con la fazione opposta a quella dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, parlando con Amanda Lecciso, Helena ha svelato alcuni retroscena inediti su Zeudi, la quale si sarebbe avvicinata a Shaila Gatta perché da fuori ha visto che ha molto seguito.

Helena Prestes, rivelazioni su Zeudi Di Palma

“Lei è arrivata qui con degli schemi da seguire, anche con me ha schematizzato e non mi piace. Il suo avvicinamento a Shaila? Io le ho chiesto come mai si è avvicinata a lei. Lei mi ha risposto ‘perché da fuori… fuori mi hanno detto’. Te lo giuro, così mi diceva. Davvero, lei mi ha detto ‘fuori ha tanto seguito, tante persone importanti’. Queste erano le sue confessioni. E io ho risposto ‘ah ok bene’. Allora io con lei non posso andare d’accordo. Quando le dicevo che non andavo d’accordo con Shaila, allora Zeudi mi rispondeva ‘non devo fare quello che mi dici tu, io sono libera, non posso seguire quello che vuoi te’. Voleva manipolare il mio pensiero. Io le avevo solo detto che io e Shaila non andavamo d’accordo. Quindi l’altro giorno le ho specificato ‘tu scegli con chi stare, vai da chi vuoi andare, non ti indico nulla e non ti obbligo a fare niente’.

E poi dice di essere innamorata di me e poi va da un altro. Non è coerente con quello che dice. Io non voglio essere presa in giro e lei mi ha presa in giro, ma forte, proprio forte, con un discorso molto ampio, aperto e da furbetta. Lei è andata dove già voleva andare. Così stanno le cose e io la penso così. Aveva già tutto in mente e l’ha fatto quando è arrivata qui dentro”.