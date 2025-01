La favola “Zelena” nata al Grande Fratello è andata definitivamente in archivio. Dopo aver scoperto dell’inaspettato avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez (anche se si ipotizza che si tratti di una dinamica orchestrata dagli autori), Helena Prestes ha deciso di distaccarsi dall’ex Miss Italia (e viceversa).

“La sto sgamando. Lei è brava e va bene, parla tanto di solidarietà femminile, ma è anche tanto furba, ti dico la verità e questo mi sta facendo molto arrabbiare. Non volevo aprire questa storia, ma devo farlo, lei è molto furba – le parole della modella brasiliana -. Pensa che lei è entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l’ho baciata, no no era lei a baciare me, veniva lei da me. Io ero in un momento difficile ed era lei a venire da me e poi alla fine ci siamo baciate. Ma non sono io ad essere andata da lei, figurati se lo facevo. Lei è venuta da me. Aveva tutto ben scritto nella testa lei. Guarda che ha tutto ben scritto quello che vuole fare. Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare, è una furba con la F maiuscola. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Io sono una donna completa e non ho bisogno di nessuno. Questo gioco non lo gioco, vinco ritirandomi”.

Negli ultimi giorni, Zeudi si è particolarmente avvicinata a quella fazione della Casa, capitanata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che osteggia con forza Helena. Nella giornata di ieri, quando l’ex velina stava parlando della Prestes, ha detto: “Se sei frustrata, ti regalo un viaggio in Tibet, così vai dai monaci e ti rilassi”, la Di Palma ha riso. Poi, la Gatta ha aggiunto: “Sta solo qua solo a rompere gli zebedei…”, e Zeudi ha aggiunto: “Per un uomo che neanche la vuole (si riferiva ad Javier, ndr)”.