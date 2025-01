Com’è ormai noto, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non hanno preso bene il ripescaggio di Helena Prestes al Grande Fratello, e nella giornata di ieri hanno fatto “pelo e contropelo” alla modella brasiliana insieme a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

Ad aver infastidito l’ex velina sarebbe state le urla di Helena: “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”. “A lei quello gli manca, ma fatemi stare zitta”, ha risposto Zeudi. Il giudizio più duro, però, lo ha dato Lorenzo, ha dato alla Prestes della “stro**a maledetta”. Un’offesa detta senza microfono ma riportata da Amanda Lecciso che, sconvolta, ne ha parlato con Stefania Orlando: “Spero che lo facciano vedere in puntata perché non è normale che lui dica determinate cose, non è giusto se in puntata fanno vedere solo Helena che sbatte la porta”.

La mission di Lorenzo sarebbe quella di riuscire a eliminare Helena dal reality show: “Adesso sono in pausa su certe cose, aspetto e osservo e poi vedrò cosa fare. Io aspetto giovedì, ma se giovedì non esce io cambio gioco con lei per buttarla fuori. Perché lei non si deve mettere mai contro di me, mai! E poi se resta mi escono fuori persone con cui mi fa piacere passare il tempo. Quindi adesso aspetto di vedere cosa accade giovedì”.