Tina Cipollari è diventata una nuova tronista di Uomini e Donne senza lasciare, però, il suo ruolo da opinionista. Nel corso della puntata che è stata registrata ieri, martedì 28 gennaio, la donna ha conosciuto altri corteggiatori, ha fatto un’esterna e ha richiamato un corteggiatore che aveva precedentemente eliminato.

Stando a quanto riportato da IsaeChia, Tina Cipollari ha portato in esterna un uomo di nome Cosimo. Un’esterna ambientata a Roma non troppo distante dagli studi di Uomini e Donne. “I due hanno deciso di passare la serata insieme e Cosimo ha portato Tina a cena”. Ma Cosimo non sarebbe l’unico adocchiato dall’opinionista. “È sceso un nuovo corteggiatore e l’ha tenuto. Ha chiesto poi di far tornare uno dei primi che era sceso all’inizio ma che lei aveva deciso di eliminare. Praticamente è stato fatto vedere un filmato in cui questo signore mostra la Ferrari e Tina l’ha tenuto!”.

“Se cerco un uomo ricco? Deve essere ricco a tal punto che non devi neanche chiedere […] Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora ciaone”, ha dichiarato la Cipollari, che poi ha aggiunto: “A me non è mai capitato, mai nella mia vita, di pagare la cena a un uomo. Idem le vacanze. Ora cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia, anche travestiti da ricchi.

Non ne cerco uno che prende una bella pensione, non ci faccio niente, ce l’ho di mio, sono benestante e a me non manca nulla. Questo marito deve rappresentare un upgrade, deve essere uno di cultura, uno che può viaggiare, non voglio sentire: ‘Se andiamo via a Natale, poi non possiamo fare un’altra cosa’. Anche perché io sono sempre stata generosa nella mia vita e a me piace l’uomo un po’ l’uomo che dice: ‘Voliamo a Parigi’. Io anche quando avevo quattro soldi in tasca, pensavo alla grande e pensare alla grande porta bene”.