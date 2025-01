Lorenzo Spolverato ha svelato il suo piano nel caso in cui Helena Prestes uscisse indenne dal televoto. Ieri sera, nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello, il modello milanese e la modella brasiliana hanno discusso quando il fidanzato di Shaila Gatta ha commentato il triangolo formato da Helena, Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

“C’è stata un po’ di contraddizione… Credo che sia un po’ tutto un gioco. C’è sicuramente un affetto da parte di Zeudi nei confronti di entrambi, ed è reciproco – ha detto Lorenzo -. Helena che dice ‘Zeudi ti contraddici’ quando lei è la prima a farlo, non sa neanche lei quello che vuole". Poi durante le Nomination, Spolverato ha ribadito la sua opinione sulla Prestes: “Non è che la sopporto più di tanto… Mi sono spingo ad accoglierla e le ho anche offerto un panino con la Nutella la prima mattina che lei ha rifiutato…”. A quel punto, Helena è sbottata: “Lui è falso con me, questa è tutta falsità, è tutto show per voi”.

Una volta terminata la puntata, Lorenzo ha confessato a Shaila di avere ben chiaro il piano da adottare se la modella brasiliana dovesse restare in gioco. In sostanza, lui si impegnerà per “buttarla fuori” dalla Casa: “Aspetto giovedì… se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori, perché lei non si deve mettere contro di me, mai”.