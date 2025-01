Nella Casa del Grande Fratello, durante alcune confidenze con Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma si è lasciata andare ad una confessione che sta facendo discutere. Parlando di Helena Prestes e del loro rapporto, l’ex Miss Italia ha precisato: “Io fuori di qua non l’avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l’avrei proprio guardata”.

A questo punto viene da chiedersi perché Zeudi abbia deciso di corteggiare Helena, ammettendo di essere infatuata di lei, se fuori non lo avrebbe mai fatto. E soprattutto, per quale motivo ha deciso di puntare Javier Martinez, che era stato a sua volta puntato dalla Prestes? La risposta, probabilmente, è che la Di Palma abbia giocato di strategia, oppure, come rivelato dall’account X Agent Beast, il suo recente avvicinamento al pallavolista argentino è stato orchestrato dagli autori.

Helena Prestes, le sue parole su Zeudi Di Palma

“Lei parla tanto di solidarietà femminile, ma è tanto furba e questo mi sta facendo molto arrabbiare. Lei è entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l’ho baciata, ma è stata lei a baciare me. Io ero in un momento difficile ed era lei a venire da me e poi alla fine ci siamo baciate. Ma non sono io ad essere andata da lei, figurati se lo facevo. Lei è venuta da me. Aveva tutto ben scritto nella testa lei. Tutto ben scritto quello che vuole fare. Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare, è una furba con la F maiuscola. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Io sono una donna completa e non ho bisogno di nessuno. Questo gioco non lo gioco, vinco ritirandomi”.