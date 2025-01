L'ex Miss Italia, Zeudi Di Palma e il pallavolista argentino, Javier Martinez, si sono finalmente baciati dopo giorni di avvicinamenti ravvicinati. Tuttavia, poche ore prima, Zeudi parlava di quanto stesse male per il rapporto con Helena Prestes, mentre Javier dava priorità alla modella brasiliana, affermando che tra lui e Zeudi non ci sarebbe stato nulla. Tutto questo alimenta il sospetto che il loro avvicinamento sia stato orchestrato per scopi televisivi . Inoltre, il triangolo con Helena sembra essere stato costruito per aumentare gli ascolti del programma. A causa della pressione derivante da questa situazione, si dice che Helena abbia richiesto supporto psicologico .

Dopo giorni di avvicinamenti “sospetti” e ravvicinati, Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono baciati. Un bacio scattato dopo una nottata trascorsa a parlarsi viso a viso. Tuttavia, poche ore prima, l’ex Miss Italia parlava di quanto stesse male per il rapporto con Helena Prestes, mentre il pallavolista argentino aveva dato priorità alla modella brasiliana, dicendole che tra lui e Zeudi non ci sarebbe stato mai nulla. Ma questa notte tutto ha preso una piega differente. Dopo una serie di baci sparsi sul viso, Javier si è avvicinato sempre di più, tenendo stretta a sé Zeudi, la quale, però, si è divincolata poco dopo. Lui, vedendola andar via, ha sorriso. Ovviamente il bacio è stato il culmine di un lungo processo di avvicinamento da parte dei due inquilini, che già la scorsa settimana, quando Helena era confinata in Tugurio, avevano trascorso una notte insieme nello stesso letto tenendosi abbracciati e mano nella mano.

Tuttavia, stando a quanto rivelato dall’account X (ex Twitter) Agent Beast, l’avvicinamento tra Javier e Zeudi sarebbe stato orchestrato dagli autori del Grande Fratello, e il triangolo con Helena sarebbe stato costruito artatamente con il solo scopo di alzare gli ascolti del programma. Per la modella brasiliana, viste le eccessive pressioni derivanti proprio da questa dinamica, sarebbe stato chiesto supporto psicologico.

"Triangolo Zeudi-Javier-Helena dinamica fake"

“Zeudi e Javier sono una coppia fake. Il loro legame è stato orchestrato per scopi televisivi. Il triangolo con Helena è stato costruito per alzare gli ascolti. Nessun coinvolgimento sentimentale, il loro legame è stato 'incoraggiato' dalla produzione per alimentare il triangolo con Helena. Il management di Helena ha richiesto che non fosse 'screditata' all'interno del programma. Autori e produzione indicano che Javier ha ricevuto istruzioni di mantenere una posizione ambigua tra le due donne per alimentare il dramma. Zeudi avrebbe inizialmente mostrato resistenze a entrare nel triangolo, ma ha poi accettato il ruolo per 'necessità di visibilità'. Il confronto Helena VS Zeudi sarà il momento chiave per far emergere la verità. Javier sarà messo alle strette. Ultimissime indiscrezioni, per Helena è stato richiesto un intervento psicologico. Il rischio tutto per l'ennesima pagliacciata fake di questo Grande Fratello".