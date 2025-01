La Rai ha appena svelato la nuova scenografia del Festival di Sanremo. La kermesse canora prenderà il via il prossimo 11 febbraio, e saranno 30 i Big in gara. La scenografia è opera dell'architetto Riccardo Bocchini, ed è stata ribattezzata "Techno Hall", un progetto come lui stesso l'ha definito, all'insegna "della semplicità e dell'armonia". La scenografia quest'anno nasce con l'idea di trasformarsi del tutto, a 360 gradi, per ogni canzone, attraverso l'unione di grafica e illuminotecnica. Questo sarà possibile attraverso delle "pareti/scultura".

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, Carlo Conti accende l’entusiasmo del pubblico con nuove anticipazioni sull’evento più atteso dell’anno, in programma dall’11 febbraio. Oltre al consueto spettacolo del Teatro Ariston, la città si trasformerà in un grande palcoscenico con iniziative e performance che daranno vita a una vera festa diffusa, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Come annunciato dall’amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, al Suzuki Stage di piazza Colombo si esibiranno Raf (prima serata), Big Mama (seconda serata), Ermal Meta (terza serata), Benji e Fede (quarta serata) e Tedua (quinta serata).

Per quanto riguarda il Festival, Carlo Conti sarà accompagnato nelle diverse serate da Gerry Scotti, Antonella Clerici (co-conduttori nella prima serata), Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nella serata cover ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari, mentre nella finale toccherà ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.