La Casa del Grande Fratello è tornata ad essere una polveriera. Ieri sera, mentre Helena Prestes stava riposando in camera da letto, Lorenzo Spolverato è andato in bagno sbattendo la porta. La modella brasiliana è andata su tutte le furie, è corsa verso il bagno, ha aperto la porta ed ha iniziato a gridare: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro”.

Da quel momento è scoppiata una nuova lite tra i due gieffini. Helena è uscita dal bagno infuriata, si è diretta verso la cucina e si è lamentata del comportamento di Lorenzo: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro”. Poco dopo, Spolverato ha raggiunto la cucina ed ha accusato la coinquilina di averlo aggredito verbalmente quando è entrata in bagno: “Ma cos’è che c’hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!”. La modella brasiliana ha subito ribattuto: “Tu sei un maleducato! Sei tu che ti devi vergognare. E smettila Lorenzo!”. Amanda Lecciso ha cercato di calmare la Prestes: “Ti prego andiamo via di qui, calmati, ci sono io, rilassati”.

Ma facciamo un passo indietro. Nella giornata di ieri, Lorenzo Spolverato ha svelato a Shaila Gatta quale strategia intende seguire per “buttare fuori” Helena Prestes: “Aspetto giovedì… se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori, perché lei non si deve mettere contro di me, mai”. Dunque, secondo molti telespettatori il modello milanese avrebbe dato via al suo piano che ha come obiettivo finale quello di provocare una reazione nella gieffina brasiliana. Ad avallare questa ipotesi è una frase pronunciata proprio da Lorenzo dopo la lite con Helena: “Io so anche dove andare a colpire molto più facilmente, (si riferisce alla Prestes, ndr), molto più della porta, sono anche furbo, intelligente…”.