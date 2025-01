Ieri sera, alcuni concorrenti del Grande Fratello sono stati mandati in tugurio dai loro coinquilini appena entrati nella Casa. A raggiungerli sono stati Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, e il gruppetto ha giocato rispondendo ad alcune domande scomode scritte su dei bigliettini. Federico Chimirri, una delle new entry, ha rivelato a prima impatto ha trovato Jessica Morlacchi poco trasparente, e poi ha rifilato una bordata a Lorenzo Spolverato, che secondo lui sarebbe disposto a tutto per vincere.

“Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti direi Jessica, perché non riesco bene a capirla. Lorenzo per me è molto stratega. E Lorenzo ha una parte del gioco che se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco.

Se poi posso dire un’altra cosa a me è dispiaciuto che a te Javier non sia piaciuta Helena da quel punto di vista. Si parlo di relazione romantica. Poi è ovvio che se non c’è chimica non puoi farci nulla e non è bello illudere un’altra persona. Meglio una brutta verità, che una bella bugia. Però mi è dispiaciuto tanto. E tu sei stato sincero e molto bravo, perché con una coppia come quella potevi arrivare lontano e non hai mai giocato su una finta storia. Sei da apprezzare, ma da fuori mi è dispiaciuto. Da fuori io facevo un po’ il tifo per voi. Mi piacevate perché vedevo come lei ti guardava e mi dicevo ‘che peccato che lui non prova la stessa cosa e che non gli è scattato nulla’. In ogni caso tu sei un ragazzo onesto, perché altri avrebbero cavalcato la situazione”.