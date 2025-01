Questa sera, giovedì 30 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, nel corso del ventisettesimo appuntamento stagionale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa. In nomination ci sono ben sei concorrenti: chi è a rischio?

Il discusso maxi-ripescaggio e l’ingresso di tre nuovi hanno reso la casa del Grande Fratello sempre più affollata, motivo per il quale questa sera il televoto decreterà una nuova eliminazione, e il pubblico sarà chiamato a votare il gieffino da salvare. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Amanda è stata nominata da Mariavittoria Minghetti e, segretamente, da Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi; Bernardo Cherubini è stato nominato da Zeudi Di Palma e da Eva, che a sua volta è stata mandata in nomination dal fratello di Jovanotti e da Tommaso Franchi. Helena è stata nominata da Chiara, Giglio, Alfonso D’Apice e, ovviamente da Lorenzo Spolverato; Ilaria è stata invece nominata da Maxime e, in segreto, da Emanuele.

Stando al sondaggio di ForumFree, la concorrente più votata è Helena con il 42,88% delle preferenze, seguita da Amanda (20,70%), Chiara (15,09%), Ilaria (8,91%), Eva (6,64%) e Bernardo (5,79%).