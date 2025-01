Questa sera, giovedì 30 gennaio, andrà in onda su Canale 5 la ventisettesima puntata del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, nel nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Di seguito le anticipazioni e i sondaggi relativi al televoto.

Archiviate le polemiche per il maxi-ripescaggio che ha riportato nella casa più spiata d’Italia Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, questa sera Luca Calvani tornerà nella Casa dopo l’eliminazione per un confronto con alcuni suoi ex coinquilini.

All’interno della Casa, continua a tenere banco il rapporto controverso tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. L’ex Miss Italia si è molto avvicinata a Javier Martinez (con il quale è scattato anche un bacio), circostanza che ha scatenato la reazione furiosa delle Zelena e ha avuto un impatto devastante sulla modella brasiliana che, stando a quanto rivelato da Agent Beast, avrebbe richiesto un supporto psicologico, provata anche dalle continue liti con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini darà vita ad un nuovo faccia a faccia tra le due gieffine.

Nomination e sondaggi, ecco chi viene eliminato

Nel corso della ventisettesima diretta stagionale, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito, e il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa. In nomination ci sono sei concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Stando al sondaggio di ForumFree, la concorrente più votata è Helena con il 42,88% delle preferenze, seguita da Amanda (20,70%), Chiara (15,09%), Ilaria (8,91%), Eva (6,64%) e Bernardo (5,79%).