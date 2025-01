Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto una crisi in diretta, perché buona parte di blocchi sono stati dedicati ad Helena Prestes.

Il modello milanese si è isolato in giardino durante l’eliminazione di Bernardo Cherubini, lamentando di non sentirsi compreso e paventando per l’ennesima volta l’ipotesi di abbandonare il reality show (spoiler: non accadrà mai). Il mancato saluto al fratello di Jovanotti prima che quest’ultimo lasciasse definitivamente la Casa è stato fatto notare da Tommaso Franchi durante le Nomination, e verso il finire della diretta Lorenzo ha litigato con l’idraulico toscano: “Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta prima di parlare dovresti pensarci?”. Tommaso gli ha però ricordato che quando è uscito Luca Calvani il saluto non è mancato (nonostante l’attore toscano fosse un suo acerrimo “nemico”), e Spolverato è andato in palese difficoltà: “Ma sai dov’ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanc*lo”.

Dopo la parolaccia detta dal gieffino milanese, Iago Garcia ha ricordato: “Vaffa non si può dire in questa casa”. Una provocazione che ha fatto letteralmente infuriare Lorenzo: “Stai zitto cre*ino, vaffanc*lo cog***ne!”, ha replicato.

Ad analizzare questa lite è stato poco dopo Emanuele Fiori: “Lorenzo ha un atteggiamento provocatorio più di Helena, lui fa sempre commenti inutili, e si meraviglia se succede tutto questo!? Lui non può fare la vittima perché è il primo a provocare. Se questo che ha fatto stasera lo avesse fatto Helena sarebbe successo un casino”.