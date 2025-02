Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti di Fedez, Chiara Ferragni ha confermato tutto, ed ha specificato che quella con il rapper non era una relazione aperta, e che lei non ha mai tradito il suo ormai ex marito. In seguito, l’ex re dei paparazzi ha raccontato che l’imprenditrice digitale ha avuto una storia segreta con Achille Lauro (indiscrezione lanciata mesi prima da Alessandro Rosica).

Ieri pomeriggio, Caterina Balivo ha parlato di questo gossip durante l’ultima puntata de La Volta Buona, partendo da un servizio firmato Rosanna Cacio: “Incomprensioni, segreti e bugie, al triangolo sentimentale formato da Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini, si aggiunge Achille, ex amico di Fedez, a quanto pare protagonista di un presunto flirt avuto con Chiara qualche anno fa. Dopo il post liberatorio dell’imprenditrice digitale, dove ha raccontato la sua versione dei fatti ovvero dei presunti tradimenti di Fedez, fin da prima del loro matrimonio, Fabrizio Corona, amico del rapper, ha tirato fuori dettagli ulteriori su questa storia, che sta sconvolgendo i fan delle due celebrities e ha acceso i curiosi del web. Con vari post sui social, Corona afferma che Chiara Ferragni avrebbe vissuto una storia con Achille durata qualche giorno. Fedez sarebbe venuto a conoscenza del tradimento, confermato anche dallo stesso Achille Lauro. Da quel momento, la fine dell’amicizia tra i due cantanti che, tra qualche giorno, si ritroveranno sul palcoscenico dell’Ariston. E dalla platea più importante d’Italia, ci aspettiamo altri colpi di scena”.

In studio a La Volta Buona c’era anche Rossella Erra, la quale ha detto che la presunta liaison tra Chiara Ferragni e Achille Lauro risalirebbe al periodo del brano “Mille”, e che Fedez ne sarebbe venuto a conoscenza grazie ad alcuni messaggi: “Guardate che è da luglio che si diceva questa cosa qui con Achille. Specifico che dalla scorsa estate si dice che questo flirt risalga all’epoca del singolo Mille, subito dopo la canzone che hanno fatto con Orietta Berti. Si sono frequentati per due o tre giorni. Fedez ha letto alcuni messaggi su WhatsApp ed è andato dal suo amico a chiedere se fosse vero. Sembra che sia arrivata la conferma a Fedez. Comunque queste indiscrezioni le ha date Alessandro Rosica in estate, ben prima di Fabrizio Corona”.