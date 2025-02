Fabrizio Corona ha presentato a Milano due suoi libri durante una conferenza stampa. Uno si intitola “La grande menzogna”, mentre l’altro, dedicato a Fedez, ha come titolo “Il vero grande amore di Fedez”, nel quale l’ex re dei paparazzi ripercorre, in maniera molto più approfondita, quanto rivelato nel suo podcast Falsissimo.

In alcuni filmati della presentazione che circolano sui social, Corona dice: “Sono qua per presentare due libri, uno di questi si intitola Il Vero Grande Amore Di Fedez. […] Ho parlato anche di Tortino che è un master, facciamogli un applauso. E tra parentesi, Tortino lo avevo invitato a venire qua questa mattina. E stava per venire! Ma tanto lo intervisteremo a Falsissimo”.

Fabrizio Corona: "Chiara Ferragni mi ha diffidato"

“Prima di venire qua mi ha chiamato il mio avvocato e mi ha detto: “Guarda, è appena arrivata una diffida da parte di Chiara Ferragni e dice che non puoi pubblicare niente perché è una violazione della privacy”. Io tempo fa avevo firmato un accordo. Così gli dico, rispondiamo: ma se tu hai messo in piazza pure i buchi del C, ma quale violazione della privacy sarebbe? Sapete cosa ci faccio con quella lettera? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi. E sapete perché? Noi transazioni non ne facciamo. Soldi non ne vogliamo. Noi censure non ce le facciamo imporre”.

Fabrizio Corona ha anche fatto una previsione sul prossimo Festival di Sanremo: “Accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo, vincerà lui”.