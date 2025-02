“Bannata” dalle reti Mediaset dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip (insieme ai suoi ex coinquilini), nell’edizione caratterizzata da un numero di squalifiche record, Nikita Pelizon è stata per la prima volta ospite a Verissimo a distanza di quasi due anni dalla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. L’influencer triestina ha raccontato a Silvia Toffanin i problemi di salute che ha dovuto affrontare, rivelando che a metà marzo dovrà operarsi al cuore.

“Gli ultimi due anni sono stati pesi per me, ho spesso avuto giramenti di testa, tremori, malesseri. Avevo qualcosa ma non capivo cosa. Finalmente ora ho scoperto cosa è: mi devo operare al cuore. Ho il DIA. Se è piccolo è una cosa gestibile, altrimenti va operato. Ora il mio problema si è ingrandito e a maggio scorso mi ha causato un’ischemia. All’ospedale mi avevano detto che ero svenuta a causa di uno stress”.

Nikita ha poi aggiunto: “Avevo molti tremori, una volta riguardando un mio video mi ero accorta che una parte del mio volto si era mossa da solo. In quel periodo ero sempre stanca. Stanca anche di avere conversazioni. Non capivo perché. […] Ora sto un po’ meglio perché ho rallentato i ritmi”.

La Pelizon è nata in una famiglia di Testimoni di Geova, ma fin da subito ha capito che quel mondo non faceva per lei: “Non sono contraria alle religioni, ma non farò mai parte di nessuna religione. Avevo capito fin da subito che quella realtà non faceva per me. Inizialmente cercai di seguirla, volevo essere quella figlia che non dava nessun dispiacere ai genitori. Mi sentivo un po’ la responsabilità di essere la figlia perfetta. Ma non potrò mai esserlo”. Nella sua vita, Nikita ha anche tentato il suicidio: “Mi hanno salvata, ma io volevo farla finita”.