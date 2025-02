Lorenzo Spolverato è molto interessato alla vittoria del Grande Fratello (e non è il solo), e negli ultimi giorni ha rivelato che se Helena Prestes non fosse stata eliminata al televoto dello scorso giovedì, avrebbe cambiato strategia con l’obiettivo di buttarla fuori. “Io so anche dove andare a colpire molto più facilmente, molto più della porta, sono anche furbo, intelligente”, ha detto il modello milanese. Tuttavia, nelle ultime ore pare che Spolverato abbia deciso di concentrarsi su altri tre “nemici”, mettendo in stand-by la sua personalissima “guerra” con la modella brasiliana.

Shaila e Lorenzo, la nuova strategia

Ieri pomeriggio, Lorenzo e Shaila hanno discusso di tattiche e mosse per eliminare alcuni dei loro avversari dal reality show. Spolverato ha messo a conoscenza l’ex velina di una sorta di piano, ossia quello di puntare tre concorrenti più deboli che stanno accanto ad Helena e Javier: “Uno di loro tre. Uno tra Iago, Stefania o Amanda, per forza. Le due ora non sono in nomination, ma io parlo per le prossime. Adesso il nostro obiettivo comune è Iago fuori. Però lui è più forte, ci sono persone più deboli, capiscimi… nell’angolo”.

Shaila si è però concentrata esclusivamente su Iago Garcia: “Sì, io voglio Iago fuori adesso, perché non lo sopporto proprio. Non lo riesco nemmeno a guardare e mi sta proprio sul ca**o. E mi sta sul cavolo che non posso andare a parlarci. Non ci vado, ne parlavo anche con Chiara. Però è frustrante. Mi viene da piangere solo se ne parlo di lui, pensa come sto. Non vado da lui a parlare perché se ci discuto gli do importanza e non devo farlo. Però facendo così covo e non sto sfogando. Nel caso dovrei stare attenta ai modi, che magari dico una parola fuori posto. Quell’uomo mi sta sulle pa**e, è proprio cattivo, ma anche tanto arrogante. Mi sembra un uomo al potere, totalitario. Che brutta persona, non mi piace proprio”.

A quel punto, Spolverato ha consigliato a Shaila di provare la carta del faccia a faccia con Iago: “Allora aspetta un po’, ma poi devi sfogarti. Anzi, devi farlo, dovrai farlo, domani dovrai farlo. Tu hai bisogno di sfogarlo e devi andare. nel giusto modo, acceso, perché sarà acceso, ma devi sfogare. Tu puoi reggere bene, basta che stai attenta alle parole e vai”.