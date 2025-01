Dopo giorni di tensioni e scambio di frecciatine reciproche, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembra aver sepolto – almeno per il momento – l’ascia di guerra. Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, la modella brasiliana ha deciso di parlare con l’ex Miss Italia, spiegandole che non vuole perderla. Tra le due gieffine ci sono stati baci e abbracci, questo dopo che Javier Martinez ha preso le distanze da entrambe in diretta.

Quando Zeudi le ha ripetuto di essere infatuata di lei, Helena si è sciolta: “Io non ti ho mai detto di no, per me è una cosa nuova. Andiamo piano, voglio conoscerti come persona. Quando ti ho vista con lui (Javier, ndr) ho iniziato a incavolarmi". Il confronto tra le due concorrenti si è concluso con un abbraccio e con la promessa di cercare di voltare pagina dopo le tante tensioni dell’ultimo periodo.

Tuttavia, il riavvicinamento tra Helena e Zeudi è stato visto da molti telespettatori come puramente strategico. “E’ successo quello che mi aspettavo, Zeudi che dice ad Helena che è etero e lei fa l’ambigua”, ha commentato un utente. “Ennesimo giro di giostra”; “Adesso le due si faranno le ship e Javier sarà il pollo che si è fatto fregare”; “A Helena piacciono gli uomini, ora però non si vuole etichettare per mandare avanti le dinamiche”.

Questa mattina al risveglio, Zeudi Di Palma si è appartata con Chiara Cainelli, e dopo essersi tolta il microfono per non farsi ascoltare, ha rivelato alla coinquilina che mentre era a letto con Helena Prestes alcune settimane fa, la modella brasiliana l’ha baciata.