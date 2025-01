Volano aerei sopra la Casa del Grande Fratello. Uno in particolare, indirizzato a Javier Martinez, non è passato inosservato. Ad inviarlo sono stati il fratello del pallavolista argentino e sua moglie, e il messaggio non sembra lasciare spazio ad alcuna interpretazione.

“J o Brasil o nada” si legge sullo striscione. Il riferimento, chiarissimo, è a Helena Prestes. In sostanza, il fratello e la cognata di Javier gli suggeriscono di concentrarsi esclusivamente su una possibile frequentazione con la modella brasiliana. “O Brasil o nada. Dimentica Zeudi, basta”, ha esclamato Eva Grimaldi, che ha immediatamente colto il significato del messaggio. Helena, che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Martinez, è parsa entusiasta del suggerimento che i familiari hanno dato al gieffino argentino, anche se questa notte c’è stato un inaspettato riavvicinamento a Zeudi Di Palma dopo le tensioni degli ultimi giorni.

Helena su Javier: “Volevo una storia con lui”

“Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto ‘non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra. Zeudi mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei”.