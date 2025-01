Dopo giorni di tensioni e scambio di frecciatine reciproche, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembra aver sepolto – almeno per il momento – l’ascia di guerra. Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, la modella brasiliana ha deciso di parlare con l’ex Miss Italia, spiegandole che non vuole perderla. Tra le due gieffine ci sono stati baci e abbracci, questo dopo che Javier Martinez ha preso le distanze da entrambe in diretta.

Quando Zeudi le ha ripetuto di essere infatuata di lei, Helena si è sciolta: “Io non ti ho mai detto di no, per me è una cosa nuova. Andiamo piano, voglio conoscerti come persona. Quando ti ho vista con lui (Javier, ndr) ho iniziato a incavolarmi". Il confronto tra le due concorrenti si è concluso con un abbraccio e con la promessa di cercare di voltare pagina dopo le tante tensioni dell’ultimo periodo.

Tuttavia, il riavvicinamento tra Helena e Zeudi è stato visto da molti telespettatori come puramente strategico. “E’ successo quello che mi aspettavo, Zeudi che dice ad Helena che è etero e lei fa l’ambigua”, ha commentato un utente. “Ennesimo giro di giostra”; “Adesso le due si faranno le ship e Javier sarà il pollo che si è fatto fregare”; “A Helena piacciono gli uomini, ora però non si vuole etichettare per mandare avanti le dinamiche”.

Helena Prestes, rivelazioni su Zeudi Di Palma

Solo poche ore prima della diretta, Helena Prestes aveva smascherato Zeudi Di Palma, rivelando il motivo del suo avvicinamento a Shaila Gatta.

“Lei è arrivata qui con degli schemi da seguire, anche con me ha schematizzato e non mi piace. Il suo avvicinamento a Shaila? Io le ho chiesto come mai si è avvicinata a lei. Lei mi ha risposto ‘perché da fuori… fuori mi hanno detto’. Te lo giuro, così mi diceva. Davvero, lei mi ha detto ‘fuori ha tanto seguito, tante persone importanti’. Queste erano le sue confessioni. E io ho risposto ‘ah ok bene’. Allora io con lei non posso andare d’accordo. Quando le dicevo che non andavo d’accordo con Shaila, allora Zeudi mi rispondeva ‘non devo fare quello che mi dici tu, io sono libera, non posso seguire quello che vuoi te’. Voleva manipolare il mio pensiero. Io le avevo solo detto che io e Shaila non andavamo d’accordo. Quindi l’altro giorno le ho specificato ‘tu scegli con chi stare, vai da chi vuoi andare, non ti indico nulla e non ti obbligo a fare niente’.

E poi dice di essere innamorata di me e poi va da un altro. Non è coerente con quello che dice. Io non voglio essere presa in giro e lei mi ha presa in giro, ma forte, proprio forte, con un discorso molto ampio, aperto e da furbetta. Lei è andata dove già voleva andare. Così stanno le cose e io la penso così. Aveva già tutto in mente e l’ha fatto quando è arrivata qui dentro”.