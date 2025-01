Ieri sera, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è entrato in crisi e ha perso il controllo, minacciando per l’ennesima volta di abbandonare la Casa (spoiler: non succederà). Il modello milanese ha prima litigato con Tommaso Franchi, poi ha mandato a quel paese e Iago Garcia, e infine, in preda alla rabbia, ha lanciato una sedia.

Sui comportamenti di Lorenzo si è espresso anche Clayton Norcross durante una diretta su TikTok. Dopo aver sollevato dubbi sul ripescaggio, l’attore statunitense ha detto la sua circa il “branco” che avrebbe escluso Helena Prestes: “Helena è una persona che ha il coraggio di parlare e dire la verità. Come Iago”. Poi, Clayton ha attaccato Lorenzo: “Questo Lorenzo è arrogante. Ha fatto una polemica incredibile. Lui ha utilizzato delle brutte parole. Ha detto a Iago che è un piccolo uomo. Ma di che? Io ho perso tutto il mio rispetto per Lorenzo. È semplicemente un lupo. Anche la strategia è evidente in tutte le cose che fa”.

Poi ha aggiunto: “Luca Calvani per esempio, che lo faccia o no per strategia, ha avuto un bel sentimento e supporto verso Helena, come me. Spero che lei possa vincere. Spero di poter tornare per difendere lei e il mio amico Iago. Sono orgoglioso di lui che ha guardato Lorenzo in faccia e gli ha detto che quello che fa non funziona. Io sono completamente d’accordo. Che vergogna”.