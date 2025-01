Dopo essersi reso protagonista del lancio di uno sgabello mentre si trovava in Tugurio, e dopo aver preso a pugni il muro dopo una lite con Shaila Gatta, ieri sera Lorenzo Spolverato ha perso nuovamente il controllo. Il modello milanese ha avuto un crollo e, durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata del Grande Fratello, ha sfogato la sua frustrazione su un altro oggetto.

In diretta su Mediaset Extra si è sentito un colpo, Stefania Orlando si è spaventata e ha chiesto cosa fosse successo: “Ragazzi ma che ha fatto? Cosa è successo? Ma è accaduto qualcosa in particolare?”. Pamela Petrarolo ha risposto alla coinquilina: “Lore ha lanciato una sedia”. Stefania ha poi chiesto a Mariavittoria Minghetti il motivo della crisi di Spolverato, e lei ha spiegato: “Per la cosa di Helena. Riferito alla situazione di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno ad Helena”.

Dopo il lancio della sedia è tornata la diretta su Canale 5, Lorenzo si è sfogato in giardino con Shaila Gatta: “Ne ho passate tante anche qui dentro, mi sono dato forza. Ed è questo il punto. Non mi interessa di stare qui e pensare alla vincita. La sfida deve essere in qualche modo equivalente e qui non è più equilibrata. Cosa c’è che non va? Alfonso sto recuperando la forza di proseguire questo percorso. Sono un attimo caduto in down. Perché non mi sento capito in qualche modo, mi sento schiacciato e sono molto stanco. Se mi sono fatto un esame di coscienza sui miei comportamenti? Sì! Il problema è che devo stare qui, sono qui, voglio solo recuperare la forza. Adesso devo un attimo riprendermi”.