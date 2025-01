Anche quest’anno al Grande Fratello c’è stato l’ingresso di alcune ex vippone. Gli autori, infatti, hanno deciso di far tornare Stefania Orlando, Maria Monsè (insieme a sua figlia Perla Maria), Eva Grimaldi e Maria Teresa Ruta. Fuori dalla Casa, però, c’è un’altra amatissima ex vippona rimasta nel cuore dei telespettatori che si è detta pronta a tornare in gioco.

Stiamo parlando di Oriana Marzoli, arrivata di recente in finale in un reality cileno durante il quale ha anche trovato l’amore con Facundo Gonzalez, modello argentino, dopo la fine della burrascosa relazione con Daniele Dal Moro, nata proprio durante la settima edizione del GF Vip. L’influencer di origini venezuelane, nel corso di una diretta su Instagram ha ammesso: “Se mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia? Magari, spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi lo rifarei assolutamente. Mi piacerebbe tanto. Se sono ancora amica di Antonella? Certo, andiamo molto d’accordo io e lei, ci vogliamo bene”.

Ovviamente, le parole della “reina” hanno scatenato l’entusiasmo dei suoi numerosissimi fan, che sperano in un suo ritorno alla corte di Alfonso Signorini.