Era l’estate del 2022 quando dopo alcune voci circa una presunta lite tra Achille Lauro e Fedez, i due ex amici hanno smesso di seguirsi sui social, e qualcuno ipotizzò di un avvicinamento tra il cantante romano e Chiara Ferragni. Due giorni fa, Fabrizio Corona ha riportato in auge questo pettegolezzo ed ha rivelato che tra l’imprenditrice digitale e Lauro avrebbero trascorso insieme diverse notti di passione. In merito a questo gossip, Dagospia ha indagato e ha parlato di presunti incontri “top secret” tra l’ex moglie di Fedez e Achille. Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, la Ferragni sarebbe andata a trovare il cantante in una villa sull’isola di Albarella. Chiara era in incognito, ma un suo “errore” commesso alla reception avrebbe fatto venire a galla la sua “gira fuori porta”.

Incontri segreti tra Chiara Ferragni e Achille Lauro, la ricostruzione di Dagospia

“Qualche tempo fa, Chiara Ferragni andò a trovare il suo amante canterino, ma commise un errore - si legge su Dagospia -. Cosa unisce Emma Marcegaglia, Achille Lauro e Chiara Ferragni? Apparentemente niente. Sembrano i personaggi di una nuova serie distopica in cui tre personaggi, che nulla hanno in comune, si ritrovano nello stesso luogo per condividere un destino beffardo.

In realtà questi tre protagonisti del racconto esistono nella stessa storia e, nella realtà, anche nello stesso luogo. Ora che Fabrizio Corona ha ricicciato la storia del tradimento di Chiara Ferragni con Achille Lauro, in molti si stanno chiedendo dove trovare il bandolo della matassa. Quando e dove ci sono stati gli incontri segreti? Come hanno fatto a tenere il flirt nascosto? In effetti, non ci sono riusciti.

La genesi del gossip riconduce sull’isola di Albarella, nel parco del Delta del Po. Il lembo di terra è di proprietà dei Marcegaglia ed è proprio lì che Achille Lauro per anni ha affittato la villa che era del papà di Emma, Steno Marcegaglia.

Qualche anno fa sull’isola è “capitata” Chiara Ferragni. Era in incognito e la ragione era semplice: era andata lì per vedere Lauro. Non voleva essere riconosciuta e confidava che il suo arrivo sull’isola sarebbe passato inosservato.

Ma ha commesso un singolo, semplice errore. Alla reception dell’isola, che è di proprietà privata, chiese di Villa Marcegaglia. Una richiesta che portò gli addetti alla reception a chiamare Emma Marcegaglia al posto di Achille Lauro. Un misunderstanding che scoperchierà la verità: Chiara Ferragni era sull’isola per andare nella villa del cantante”.